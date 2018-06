Leipzig (AFP) Auf dem SPD-Bundesparteitag in Leipzig sind vier Stellvertreter von Parteichef Sigmar Gabriel im Amt bestätigt worden, der hessische Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel rückte neu in die Stellvertreterriege auf. Schäfer-Gümbel erzielte am Freitag mit 88,9 Prozent zudem das beste Wahlergebnis. Die bisherigen SPD-Vizevorsitzenden Hannelore Kraft, Aydan Özoguz, Manuela Schwesig und Olaf Scholz mussten zum Teil deutliche Einbußen im Vergleich zu der Wahl 2011 hinnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.