Kirkel (Deutschland) (AFP) Der Verkauf der insolventen Baumarkt-Kette Max Bahr an den Konkurrenten Hellweg ist gescheitert. Der größte Vermieter der Baumärkte habe der Neuvermietung an Hellweg nicht zugestimmt, sagte ein Sprecher der ebenfalls insolventen Max-Bahr-Muttergesellschaft Praktiker am Freitag. Betroffen sind 73 Standorte.

