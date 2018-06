Brüssel (dpa) - Die EU-Finanzminister verhandeln heute in Brüssel über ein gemeinsames System zur Schließung oder Sanierung maroder Banken. Das ist die zweite Säule der europäischen Bankenunion.

Mit einer Einigung wird erst im Dezember gerechnet - erst müsse in Berlin eine neue Bundesregierung gebildet werden, berichteten Diplomaten. Die litauische EU-Ratspräsidentschaft will auch über die Verschärfung der europäischen Zinsbesteuerung debattieren. Damit soll das Bankgeheimnis innerhalb der EU de facto fallen. Wegen Vorbehalten Österreichs und Luxemburgs wird ebenfalls nicht mit einem raschen Kompromiss gerechnet.

Europa baut an einer Bankenunion - doch immer wieder verzögert sich das Mammutprojekt. Die EU will die Finanzbranche stabiler machen und die Steuerzahler bei der Pleite maroder Institute schonen. Bereits beschlossen ist eine gemeinsame Aufsicht. Die zweite Säule bilden gemeinsame Regeln für die Sanierung und Schließung von Banken, die bis zum Jahresende stehen sollen.

Aktionäre und Gläubiger müssen ab 2018 für Verluste haften - soviel steht fest. Umstritten sind aber noch die Details, insbesondere Deutschland hat Bedenken. Beim Treffen von Europas Finanzministern an diesem Donnerstag und Freitag in Brüssel ist Streit vorprogrammiert.

Warum spielt Deutschland bei den Verhandlungen eine zentrale Rolle?

Weil sich auch mehr als sieben Wochen nach der Bundestagswahl die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung hinziehen. Union und SPD sind sich bei den geplanten EU-Vorgaben zur Abwicklung von Krisenbanken noch nicht einig. In Brüssel sind die Erwartungen hoch. "Es hängt von Deutschland ab", sagt ein EU-Diplomat. Entscheidend seien die Vorschläge der künftigen Koalition in Berlin - und damit die Forderungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf EU-Ebene. "Wie das aussieht, wissen wir bislang nicht." Differenzen gibt es auch zwischen der Europäischen Zentralbank (EZB) und Schäuble.

Was ist im Einzelnen umstritten?

Die juristische Verankerung. Berlin beklagt, dass eine ausreichende Rechtsgrundlage für den sogenannten Einheitlichen Abwicklungsmechanismus ("Single Resolution Mechanism"/SRM) fehlt. Die EU-Kommission hatte im Juli in ihrem Vorschlag den Artikel 114 des EU-Vertrags ins Zentrum gerückt. Schäuble hat mehrfach für eine Zwei-Stufen-Lösung plädiert: In einer Übergangszeit sollte ein Netzwerk nationaler Behörden mit nationalen Restrukturierungsfonds entstehen - um danach eine begrenzte Vertragsänderung anzugehen.

Gibt es weitere Streitpunkte?

Ja. Umstritten ist etwa, wer die konkrete Entscheidung über die Schließung eines Geldhauses treffen soll. Die EU-Kommission beansprucht dieses Recht für sich; die Bundesregierung schlägt laut Diplomaten dagegen den EU-Ministerrat vor. Brüsseler Kreise halten dies aber für wenig praktikabel, da Entscheidungen oft schnell - etwa über ein Wochenende - fallen müssten. Strittig ist auch, welche Banken den Regeln unterliegen sollen: Es könnten alle 6000 Banken sein oder nur die 130 größten Banken in der Währungsunion, die ab Herbst 2014 der europäischen Aufsicht unterliegen. Deutschland will dies laut Diplomaten auf den kleineren Kreis der Banken begrenzen.

Steht Deutschland mit seiner Haltung allein da?

Nach Angaben von EU-Diplomaten ja. In Brüssel verlautet, dass die große Mehrheit der EU-Staaten - nämlich 25 - die deutschen Bedenken nicht teilen. "Eine Blockademacht bei dem Thema ist nirgendwo zu sehen", sagt ein Diplomat. "Aber natürlich ist klar, dass wir nicht ohne einen großen Mitgliedstaat Entscheidungen treffen können."

Wie sind die Erfolgsaussichten für das Ministertreffen?

Es dürfte lange und schwierige Debatten geben, abschließende Entscheidungen sind nicht zu erwarten. "Wir sind noch weit von einer Einigung entfernt", heißt es in Brüssel.

Was ist denn bereits beschlossen?

Einig sind sich die Europäer, dass bei der Bankenrettung künftig nicht mehr der Steuerzahler, sondern zuerst der Privatsektor zur Kasse gebeten wird. Die Reihenfolge haben die EU-Finanzminister Ende Juni festgelegt: Aktionäre und Anleihengläubiger stehen an erster Stelle. Danach werden ungesicherte Einlagen herangezogen, wobei Sparer mit weniger als 100 000 Euro verschont bleiben. Reicht das nicht, müssen nationale Rettungsfonds einspringen, in die die Banken selbst einzahlen. In Deutschland gibt es solch einen Fonds, der mit 1,3 Milliarden Euro gefüllt ist. Nur als Notfall-Lösung kann sich ein Land zuletzt Geld vom Steuerzahler über den Rettungsfonds ESM holen.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Bis zum Jahresende soll eine Lösung zur Sanierung und Schließung von Banken stehen, die am 1. Januar 2015 starten soll.

Warum ist die Bankenabwicklung so wichtig?

Weil sonst die Aufsicht wackelt. Eine arbeitsfähige Aufsicht ist aber die Voraussetzung dafür, dass der ESM künftig kriselnden Banken direkt helfen kann. Die Aufsicht unter dem Dach der EZB soll im November 2014 starten.

