Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat ihre humanitäre Hilfe für die Sturmopfer auf den Philippinen um sieben Millionen auf 20 Millionen Euro aufgestockt. Die Ausweitung der finanziellen Unterstützung sei eine "Botschaft der Solidarität der Europäer", sagte EU-Krisenschutzkommissarin Kristalina Georgiewa laut einer am Freitag in Brüssel veröffentlichten Erklärung bei einem Besuch auf den Philippinen. Die EU stehe "mit direkter und umfangreicher Hilfe an der Seite aller Opfer" des Taifuns "Haiyan".

