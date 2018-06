Austin (SID) - Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button muss beim Großen Preis der USA am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Sky) drei Plätze weiter hinten starten. Der McLaren-Pilot hatte im ersten freien Training unter Roter Flagge überholt und damit gegen die Regularien verstoßen. Die Rennkommissare in Austin/Texas bestraften den 33-Jährigen für sein Vergehen beim vorletzten Rennen der Saison. Das Qualifying findet am Samstag statt.