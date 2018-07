Austin (SID) - Der Formel-1-Rennstall Sauber hat Pilot Nico Hülkenberg (26) offenbar auch mit einer Sonderzahlung zum Verbleib bis zum Saisonende bewegt und so einen vorzeitigen Wechsel zu Lotus verhindert. "Wir haben auch Geld bezahlt", sagte Teamchefin Monisha Kaltenborn (42) vor dem Großen Preis der USA am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Sky) in Austin/Texas. Weitere Details zu diesem Vorgang wollte sie jedoch nicht kommentieren.

Hülkenberg galt Anfang der Woche als heißer Kandidat, um den verletzten Finnen Kimi Räikkönen (34) bei Lotus für die beiden ausstehenden Rennen in Amerika und Brasilien zu ersetzen. Am Dienstag hatte der 26-Jährige aus Emmerich dann jedoch abgesagt. "Wir haben mit dem Fahrer gesprochen und dann die Situation entsprechend geklärt", sagte Kaltenborn, die Hülkenberg keinen Vorwurf für die Verhandlungen mit der Konkurrenz machte: "Das Management des Fahrers muss entscheiden, welche Auswirkungen das Handeln hat oder nicht. Es gehören immer zwei dazu, damit man zusammenkommt, das ist keine einseitige Sache."

Hülkenbergs Vertrag bei Sauber läuft am Saisonende aus, ob er aber vielleicht doch bleibt, ist noch völlig offen. "Wir haben verschiedene Optionen, aber ein Team wie unseres muss sich überlegen, wie es finanziell dasteht", betonte Kaltenborn: "Und so gewinnen gewisse Punkte und Einnahmequellen an Bedeutung oder eben nicht."

Im Fahrerlager machten in Texas Gerüchte die Runde, dass Sauber aus finanziellen Gründen 2014 mit der rein mexikanischen Fahrer-Paarung Sergio Pérez (23), der McLaren am Saisonende verlassen wird, und Esteban Gutiérrez (22) an den Start gehen könnte. Pérez fuhr bereits 2011 und 2012 für die Schweizer. "Wir haben uns bei Fahrern nie nach Nationalitäten gerichtet, am Ende des Tages ist es für mich eine Frage der Finanzen", sagte Kaltenborn: "Wir sprechen hier über Fahrer, die beide talentiert sind."

Hülkenberg sieht die komplizierte Situation auf dem Fahrermarkt gelassen und verhandelt nach eigenen Angaben noch mit den Teams von Sauber, Lotus und Force India. "Eine Entscheidung gibt es noch nicht, aber ich hoffe, die fällt jetzt bald mal", sagte der Elftplatzierte der WM-Gesamtwertung: "Ich habe keine Angst, durch das Raster zu fallen."