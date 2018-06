Paris (AFP) Der im Norden des Kamerun entführte französische Priester ist in das Nachbarland Nigeria verschleppt worden. Pater Georges Vandenbeusch sei "sicher nach Nigeria gebracht" worden, sagte Frankreichs Präsident François Hollande am Freitag in Paris. Frankreich tue alles, um ihn wieder freizubekommen. "Der Kampf gegen den Terrorismus bleibt unser Anliegen", sagte Hollande weiter.

