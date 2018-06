Reykjavik (dpa) - Island hat sich mit einer wackeren Defensivleistung den Traum von der ersten WM-Teilnahme bewahrt. Gegen die mit vier Bundesliga-Profis angetretenen Kroaten kam der große Außenseiter im Playoff-Hinspiel im heimischen Laugardsvöllur von Reykjavik zu einem 0:0.

Die Entscheidung, wer zur Fußball-WM nach Brasilien fahren darf, fällt somit im Rückspiel am Dienstag in Kroatien.

Islands Olafur Skulason sah für eine Notbremse am Wolfsburger Ivan Perisic (51.) die Rote Karte und wird beim Rückspiel in Zagreb fehlen. Besonders in Überzahl war das Team von Trainer Niko Kovac deutlich überlegen. Den Offensivkräften um Mario Mandzukic vom FC Bayern München, Wolfsburgs Ivica Olic und dem Hamburger Ivo Ilicevic gelang allerdings kein Treffer. Perisic verfehlte wenige Minuten vor Schluss mit einem strammen Schuss das Tor nur knapp.

Im Rückspiel muss Kroatien nun gewinnen, um nach 2002 wieder zu einer WM zu fahren. Bei einem Remis oder eigenem Sieg wäre Island am Zuckerhut erstmals bei einer Endrunde dabei.