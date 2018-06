Mailand (SID) - Bundestrainer Joachim Löw bietet am Freitagabend im Klassiker in Mailand gegen Italien Philipp Lahm im defensiven Mittelfeld und Mario Götze als Sturmspitze auf. In der Viererabwehrkette vor Torwart Manuel Neuer spielen Benedikt Höwedes, Jerome Boateng, Mats Hummels und Marcell Jansen. Im defensiven Mittelfeld setzt Löw, der in San Siro zum 100. Mal die Verantwortung für die DFB-Elf trägt, auf Lahm und Sami Khedira. Die Offensivreihe bilden Thomas Müller, Toni Kroos und der in Schweden zuletzt drei Mal erfolgreiche André Schürrle.