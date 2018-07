Mailand (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Abend gegen Italien ohne Spielmacher Mesut Özil und den Dortmunder Außenstürmer Marco Reus in der Startformation an.

Bei der Premiere in den WM-Trikots für 2014 zählt dafür überraschend der Schalker Benedikt Höwedes zur Startelf. Kapitän Philipp Lahm wird im 100. Länderspiel unter Bundestrainer Joachim Löw wohl im defensiven Mittelfeld neben Sami Khedira beginnen. Nach dem Ausfall von Torjäger Miroslav Klose rückt Mario Götze wieder einmal in die Spitze.

Die deutsche Startelf:

Neuer - Höwedes, Boateng, Hummels, Jansen - Lahm, Khedira - Müller, Kroos, Schürrle - Götze