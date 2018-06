Lissabon (dpa) - Cristiano Ronaldo hat das erste Duell der Superstars gegen Zlatan Ibrahimovic für sich entschieden und Portugal gute Chancen auf die WM-Teilnahme in Brasilien beschert.

Mit einem Tor per Flugkopfball in der 82. Minute sicherte Ronaldo seinem Team einen 1:0 (0:0)-Erfolg im Playoff-Hinspiel gegen Schweden.

Den Zuschauern im Estadio da Luz wurde am Freitagabend viel geboten, das einzige Tor fiel aber erst kurz vor Schluss. Beide Kontrahenten setzten besonders in der ersten Halbzeit auf Offensivfußball und untermauerten ihre Ambitionen auf die WM-Teilnahme im kommenden Sommer.

Ronaldo und Ibrahimovic konnten anders als erwartet zunächst keine großen Akzente setzen. Der Portugiese steigerte sich immerhin in der zweiten Halbzeit. Nach einem unbeabsichtigten Foul aus Übereifer an Schwedens Torwart Andreas Isaksson (73.) sah er die Gelbe Karte. Kurz darauf war er zur Stelle und sorgte für den Siegtreffer. Zwei Minuten später setzte er einen weiteren Kopfball an die Latte.

Schweden - in der Gruppe Zweiter hinter Deutschland - steht mit seinem Anführer Ibrahimovic beim Rückspiel am Dienstag in Stockholm nun unter Druck. Nur ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung reicht zur WM-Teilnahme. Portugal reicht hingegen sicher ein Remis, um zum vierten Mal in Serie zur WM zu fahren.