Hamburg (SID) - Trainer Bert van Marwijk hat seinem Topstürmer Pierre-Michel Lasogga ein großes Lob ausgesprochen. "Er ist zwar kein Mario Götze, aber er ist ein viel kompletterer Angreifer, als die meisten denken", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV über die Leihgabe der Hanseaten vom Ligarivalen Hertha BSC.

Besonders die Einstellung des 21-Jährigen imponiere ihm: "Er wird unterschätzt. Er ist ein Typ, der sich jeden Tag verbessern will. Das gibt ein positives Signal an die ganze Mannschaft." Der ehemalige U21-Nationalspieler hat für die Norddeutschen in bislang acht Spielen acht Tore erzielt.

Derzeit ist noch unklar, ob Lasogga zu Beginn der neuen Spielzeit wirklich nach Berlin zurückkehrt. Ginge es nach Mutter und Managerin Kerstin Lasogga, sollte darüber aber spätestens im Januar Gewissheit herrschen. "Wenn im Winter eine Entscheidung fallen würde, wäre das am besten", sagte sie der Bild-Zeitung.

Hertha-Manager Michael Preetz hatte zuletzt erklärt, der HSV besitze keine Kaufoption. Lasogga werde im Sommer 2014 zurückkehren.