Göppingen (SID) - Für die Handballerinnen von FA Göppingen ist der Einzug ins Achtelfinale des EHF-Pokals nur noch Formsache. Der Bundesliga-Klub gewann in der eigenen Arena das offiziell als Auswärtsspartie angesetzte Hinspiel mit 38:8 (19:5) gegen Zito Prilep aus Mazedonien. Das Rückspiel findet bereits am Samstag (17.00 Uhr) in Lenningen statt. Der zweite deutsche Vertreter Bayer Leverkusen hatte bereits durch zwei klare Erfolge gegen Alavarium ACA (Portugal) die Runde der letzten 16 erreicht.