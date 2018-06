Jakarta (AFP) In Indonesien haben die Behörden mehr als 200 geschützte Faulaffen befreit, die Schmuggler auf der Insel Java als Haustiere verkaufen wollten. Die kleinen Primaten mit großen Augen und grauem Fell waren den Angaben zufolge in kleine Kisten gepfercht, als sie in der Hafenstadt Merak im Nordwesten der Insel Java entdeckt wurden. Nach Angaben von Tierschützern wurden sie auf Sumatra eingefangen, um auf Märkten in der indonesischen Hauptstadt Jakarta und umliegenden Orten verkauft zu werden.

