Jerusalem (AFP) Fast zwei Drittel der jüdischen Israelis lehnen laut einer Umfrage das derzeit diskutierte Atomabkommen mit dem Iran ab. 65,5 Prozent der Befragten sagten in der am Freitag veröffentlichten Umfrage der Zeitung "Hajom", Israel solle sich dem geplanten Abkommen widersetzen, nur 16,2 Prozent befürworteten die Bedingungen der anvisierten Einigung in dem jahrelangen Streit um das iranische Atomprogramm. Für die Umfrage waren 500 jüdische Israelis befragt worden, nicht aber arabische Israelis.

