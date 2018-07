Tokio (AFP) Das japanische Kaiserpaar will sich nach seinem Tod einäschern lassen - und bricht so mit einer jahrhundertealten Bestattungstradition. Wie der Kaiserpalast am Freitag mitteilte, wollen sich der 79-jährige Kaiser Akihito und seine Frau Michiko zudem im selben Grab bestatten lassen - um Platz im kaiserlichen Mausoleum und Kosten für die Beerdigung zu sparen.

