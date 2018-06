Tripolis (AFP) Im Zuge einer Demonstration gegen die in Libyen mächtigen Milizen sind am Freitag in Tripolis nach offiziellen Angaben 15 Menschen getötet und fast hundert weitere verletzt worden. Von den 95 Verwundeten hätten viele schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Zunächst hatten Bewaffnete aus dem Hauptquartier einer Miliz auf friedliche Demonstranten geschossen, später steckten Bewaffnete die Gebäude in Brand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.