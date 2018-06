Tripolis (AFP) Bei gewaltsamen Zusammenstößen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind am Freitag neuen Behördenangaben zufolge mindestens 31 Menschen getötet und 285 weitere verletzt worden. Das Gesundheitsministerium korrigierte die Opferzahl nach oben, rechnete aber mit weiteren Toten, nachdem eine zunächst friedliche Demonstration hunderter Libyer gegen eine mächtige Miliz in blutige Gewalt umgeschlagen war. Laut einem Ministeriumssprecher hatten Bewaffnete aus dem Hauptquartier der Misrata-Miliz auf die Demonstranten geschossen. Daraufhin stürmten Mitglieder anderer Milizen die Gebäude und steckten sie in Brand.

