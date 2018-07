Neu Delhi (AFP) Kurz vor der mehrfach verschobenen Präsidentenwahl auf den Malediven hat der amtierende Interimspräsident Mohammed Waheed das Land verlassen. Waheed sei am Donnerstagabend nach Hongkong und Singapur gereist, um seine Ehefrau bei der Behandlung eines Augenleidens zu begleiten, sagte sein Sprecher Massod Imad am Freitag. Am Samstag soll auf den Malediven die bereits drei Mal verschobene Präsidentenwahl stattfinden. Waheeds Amtszeit war am vergangenen Wochenende abgelaufen, doch will er bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.