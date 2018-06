Mexiko-Stadt (AFP) In Mexiko sind zwei geheime Massengräber mit den sterblichen Überresten von insgesamt 24 Menschen entdeckt worden. Nahe dem Dorf Barca im westlichen Staat Jalisco seien 18 Menschen verscharrt gewesen, darunter eine Frau, sagte ein Polizeisprecher am Freitag AFP. Vier der Leichen seien schon im Zustand der Verwesung gewesen. Das Verschwinden von zwei Beamten am 3. November habe eine Suchaktion veranlasst, bei der schließlich das Massengrab gefunden worden sei.

