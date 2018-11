Köln (SID) - Thomas Bach hat das Internationale Olympische Komitee gegen den Vorwurf der Knebelverträge mit Olympia-Gastgebern verteidigt. Nach scharfer Kritik an seiner Instituion nach dem negativen Bürgervotum gegen Winterspiele 2022 in München meinte der neue IOC-Präsident in einem Interview von Bild (Freitagausgabe): "Das IOC arbeitet hier mit einer fairen Risikoverteilung. So hätte München bei einem Wahlsieg eine Zahlung des IOC in Höhe von ca. 700 Millionen US-Dollar und weitere Erlöse aus Vermarktung und Ticketing erwarten können. In Sotschi sind das ca. 1,5 Milliarden Dollar. Damit erzielen Organisationskomitees regelmäßig operative Gewinne. Und der Imagegewinn einer Olympiastadt ist finanziell gar nicht zu bemessen."