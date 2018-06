München (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach hat Deutschland aufgefordert, sich wieder um Olympische Spiele zu bewerben.

"Deutschland ist mit seiner Sportbegeisterung und seiner wirtschaftlichen Potenz immer in der Lage, Spiele auszurichten. Es macht mir Hoffnung, dass über Sommerspiele, z.B. in Berlin zumindest wieder diskutiert wird", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in einem Interview der "Bild"-Zeitung.

Mit Blick auf die bei den Bürgern durchgefallene Münchner Olympia-Bewerbung sagte Bach: "Ich bin eher enttäuscht und besorgt, dass es in unserem Land möglicherweise in weiten Teilen eine gewisse Mutlosigkeit gibt, wichtige Zukunftsprojekte konsequent anzugehen. Dies ist beim Bau von Flughäfen, Straßen und Bahnhöfen teilweise zu beobachten. Durch den Fall München gehört jetzt auch die Durchführung von Olympischen Spielen dazu."

Als "gnadenlose Selbstüberschätzung des IOC" bewertete Bayerns Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann die Äußerungen Bachs. Dass sich die Mehrheit der Wähler bei den Bürgerentscheiden gegen die Bewerbung um Olympia 2022 ausgesprochen habe, "hat unmittelbar mit dem IOC und dessen in Teilen sittenwidriger Vertragsgestaltung zu tun – und überhaupt nichts mit Mutlosigkeit".

"Wenn die Bürgerinnen und Bürger der Meinung sind, sie brauchen einen Tunnel, eine Bahnlinie oder eine Ortsumgehung, dann werden sie das jeweilige Projekt auch unterstützen", sagte Hartmann. "Sie erhalten dann etwas Bleibendes – und kein olympisches Strohfeuer, in dessen Glanz sich vor allem auch Funktionäre wie Bach sonnen wollen."