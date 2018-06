Leipzig (dpa) - Die Koalitionsverhandlungen mit der Union sorgen für gedämpfte Stimmung auf dem SPD-Parteitag. Gestern haben die Delegierten SPD-Chef Sigmar Gabriel mit einem schwachen Ergebnis im Amt bestätigt. Zudem hatten die Delegierten mit großer Mehrheit einen Leitantrag beschlossen, der ab 2017 erstmals ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene als Option vorsieht - mitten in den Koalitionsverhandlungen mit der Union. Heute, am zweiten Tag des Parteitags, will die SPD ihren gesamten Vorstand neu wählen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.