Peking (dpa) - China will seine Ein-Kind-Politik lockern Das geht aus dem Abschlussdokument einer Sitzung des Zentralkomitees hervor, das jetzt in Peking veröffentlich wurde. Die strenge Familienpolitik wird deutlich gelockert, indem Paare, von denen ein Partner bereits aus einer Ein-Kind-Familie stammt, künftig zwei Kinder haben dürfen. Auch die umstrittenen Arbeitslager zur Umerziehung sollen in China abgeschafft werden. Peking will auch den Bankensektor weiter öffnen und Investitionen mit privatem Kapital stärker fördern.

