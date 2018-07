Moskau (AFP) Russland will Ägypten moderne Kampfhelikopter und Luftabwehrsysteme für umgerechnet 1,5 Milliarden Euro verkaufen. Außerdem solle der Regierung in Kairo die Modernisierung bereits verkauften Militärgeräts angeboten werden, sagte Michail Sawali von der Rüstungsexportbehörde Rosoboronexport am Freitag der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Nun müssten sich die Partner äußern, sagte Sawali, der die Delegation bei der anstehenden Luftfahrtschau in Dubai leitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.