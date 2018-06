Kosovska Mitrovica (Kosovo) (AFP) Der serbische Regierungschef Ivica Dacic hat die in Kosovska Mitrovica im Nordkosovo lebenden Serben aufgefordert, am Sonntag an der Wiederholung der Kommunalwahl teilzunehmen. "Tut es für Euch, für Eure Kinder und für Serbien, wählt einen serbischen Bürgermeister", sagte er am Freitag auf einer Wahlveranstaltung in der zwischen Serben und Kosovo-Albanern geteilten Stadt. Die Abstimmung muss am Sonntag in drei serbischen Wahllokalen im Norden Mitrovicas bei starker Polizeipräsenz wiederholt werden.

