Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat auf den Balearen ein mutmaßliches italienisches Mafia-Mitglied gefasst. Der 36-jährige Gennaro Zampini wurde auf Ibiza festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er gehört demnach dem Gioia-Clan an, einer Bande innerhalb der neapolitanischen Camorra, und soll auf der Balearen-Insel an Drogengeschäften beteiligt gewesen sein. Weitere mutmaßliche Mitglieder seines Clans wurden den Angaben zufolge in Italien festgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.