Berlin (SID) - Die deutschen Tischtennis-Stars Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll sind bei den German Open in Berlin ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltranglisten-Fünfte Ovtcharov, der Boll in der vergangenen Woche nach fast zwölf Jahren als deutsche Nummer eins abgelöst hatte, kam durch einen umkämpften 4:3-Sieg über den Südkoreaner Jung Youngsik in die Runde der letzten 16. Dort trifft er auf den Japaner Masato Shiono.

Rekord-Europameister Boll (Düsseldorf) schlug in Lee Jungwoo mit 4:0 ebenfalls einen Südkoreaner und trifft am Samstag im Achtelfinale auf den Saarbrücker Bastian Steger, der den Japaner Taku Takakiwa 4:0 schlug.