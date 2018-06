Johannesburg (SID) - Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic hat sich unbeeindruckt vom Konter der Welt-Anti-Doping-Agentur gezeigt und die WADA wegen der Dopingsperre gegen seinen Landsmann Viktor Troicki erneut harsch kritisiert. "Für mich ist das einfach ungerecht. Es zeigt, dass das System nicht funktioniert", sagte der Weltranglistenzweite am Rande des Davis-Cup-Finals in Belgrad: "Da gibt es nichts, was die sagen können, um mich zu überzeugen." Stunden zuvor hatte der langjährige WADA-Präsident John Fahey (Australien) Djokovics Kritik mit deutlichen Worten zurückgewiesen.

"Ich glaube nicht, dass Novak Djokovic den blassesten Schimmer hat, was wir machen", sagte Fahey am Rande der 4. Welt-Anti-Doping-Konferenz in Johannesburg dem US-Fernsehsender CNN: "Wenn er sich informieren will, wäre ich mehr als glücklich, wenn er mich anrufen würde."

Troicki hatte am 15. April dieses Jahres beim ATP-Turnier in Monte Carlo zwar eine Urinprobe abgegeben, wegen angeblichen Unwohlseins jedoch eine Blutprobe verweigert und diese erst am folgenden Tag abgegeben. Vor einem unabhängigen Gremium soll Troicki später ausgesagt haben, der offizielle Doping-Kontrolleur habe ihm versichert, dass er bei Unwohlsein keine Blutprobe abgeben müsse. Das Gremium hatte diese Aussage jedoch als falsch zurückgewiesen.