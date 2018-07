Colombo (AFP) Unter dem Eindruck von Streitigkeiten über mutmaßliche Kriegsverbrechen in Sri Lanka hat in dem Land ein dreitägiges Spitzentreffen der Commonwealth-Staaten begonnen. Der britische Kronprinz Charles eröffnete am Freitag in der Hauptstadt Colombo den Gipfel in Vertretung seiner Mutter, Königin Elizabeth II., "mit sehr großer Freude". Indien, Kanada und Mauritius boykottieren allerdings das Treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.