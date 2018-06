Den Haag (AFP) Wenige Stunden vor Ablauf einer entsprechenden Frist hat die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) einen detaillierten Zeitplan für die Zerstörung der in Syrien lagernden Kampfmittel verabschiedet. "Der Plan ist angenommen", sagte ein Sprecher der Organisation mit Sitz in Den Haag nach einer mehrfach unterbrochenen Exekutivratssitzung am Freitag. Die USA und Russland hatten in ihrem Abrüstungsplan festgelegt, dass die Zwischenetappen bis zur Vernichtung des kompletten Chemiewaffenarsenals bis Ende Juni 2014 spätestens am Freitag beschlossen werden sollten.

