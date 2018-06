Belgrad (dpa) - Novak Djokovic hat Gastgeber Serbien im Davis-Cup-Finale gegen Titelverteidiger Tschechien wie erwartet in Führung gebracht. Der Zweite der Tennis-Weltrangliste setzte sich am Freitag in Belgrad im Auftakteinzel gegen Radek Stepanek mit 7:5, 6:1, 6:4 durch.

Nur vier Tage nach seinem Finalsieg gegen Rafael Nadal bei den ATP-Finals in London benötigte Djokovic 2:10 Stunden für seinen standesgemäßen Erfolg. Im zweiten Einzel stehen sich am Abend der Weltranglisten-117. Dusan Lajovic und Tschechiens Nummer eins Tomas Berdych gegenüber. Lajovic ersetzt bei den Gastgebern den verletzten Janko Tipsarevic.