New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat den Antrag mehrerer afrikanischer Staaten abgelehnt, den Prozess gegen Kenias Präsidenten und dessen Stellvertreter vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) für ein Jahr auszusetzen. Der umstrittene Vorschlag bekam am Freitag nur sieben von 15 Stimmen - und damit zwei weniger als nötig. Guatemalas UN-Botschafter Gert Rosenthal rügte schon den bloßen Versuch, das Verfahren auszusetzen, als "Beleidigung" jener Länder, die sich seit langem um Frieden und Gerechtigkeit in Afrika bemühten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.