Istanbul (AFP) Die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei wird nach Einschätzung eines UN-Vertreters möglicherweise schon bis Ende des Jahres auf eine Million Menschen steigen. Die Türkei solle ihre Bemühungen um eine Integration der Syrer in die türkische Gesellschaft verstärken, sagte der UN-Koordinator für die Türkei, Kamal Malhotra, der englischsprachigen türkischen Zeitung "Today's Zaman" vom Freitag. Derzeit halten sich nach Angaben des türkischen Außenministers Ahmet Davutoglu rund 700.000 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge in der Türkei auf.

