Genf (AFP) Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) ist alarmiert über Berichte, wonach die EU-Staaten Griechenland und Bulgarien Flüchtlinge aus Syrien in die Türkei zurückgeschickt haben. Das bringe die Asylsuchenden in neue Gefahr und setzte sie zusätzlichen Belastungen aus, sagte UNHCR-Sprecher Adrian Edwards am Freitag in Genf und rief alle Staaten auf, die Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufzunehmen.

