Los Angeles (AFP) 50 Jahre nach ihrem legendären Auftritt im US-Fernsehen sollen die Beatles mit einer Fernseh-Show geehrt werden. Einen Tag nach der Grammy-Verleihung Ende Januar sollten Stars in Los Angeles den Beatles Tribut zollen und deren Songs aufführen, erklärte die Recording Academy, die die Grammys vergibt, am Donnerstag (Ortszeit). Ausgestrahlt werden solle die Show zwei Wochen später am 9. Februar.

