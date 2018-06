Los Angeles (AFP) Hollywoodstar Jake Gyllenhaal hat sich bei Dreharbeiten die Hand schwer verletzt. Der Mime habe bei Aufnahmen für seinen neuen Film "Nightcrawler" mit der Faust in einen Spiegel geschlagen, sagte seine Sprecherin Mara Buxbaum am Donnerstag. Dabei sei der Spiegel "leider" zersplittert und der 32-Jährige habe sich "übel" in die Hand geschnitten. Die Verletzung habe mit mehreren Stichen genäht werden müssen, nach zwei Stunden sei Gyllenhaal aber wieder aus dem Krankenhaus gekommen und unmittelbar ans Set zurückgekehrt.

