Washington (AFP) Wegen der Weitergabe vertraulicher Informationen an die Medien ist am Freitag ein früherer Mitarbeiter der US-Bundespolizei FBI zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Sprengstoffexperte Donald Sachtleben muss für mehr als drei Jahre ins Gefängnis. Er hatte Informationen zu einer Geheimdienstoperation zur Vereitelung eines Bombenanschlag des Terrornetzwerks Al-Kaida an die Nachrichtenagentur AP weitergegeben. In einem hochumstrittenen Schritt beschlagnahmten Ermittler daraufhin die Telefondaten von AP-Journalisten, um die Quelle herauszufinden.

