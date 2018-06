Johannesburg (AFP) Der britische Schauspieler und Komiker Russell Brand hat wegen Problemen mit seinem Reisepass einen Auftritt in Südafrika absagen müssen. Der 38-Jährige durfte am Freitag in London nicht ins Flugzeug steigen, weil in seinem Pass keine zwei Seiten mehr frei waren, wie seine Pressesprecherin sagte. Die südafrikanischen Behörden setzen dies voraus - und hätten sich geweigert, "mich in euer Land zu lassen", schrieb Brand im Kurzbotschaftendienst Twitter an seine südafrikanischen Fans.

