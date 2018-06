Paris (SID) - Die deutschen Paarlauf-Meister Annabelle Prölß (14) und Ruben Blommaert (21) aus Oberstdorf liegen bei der Trophée Bompard in Paris auf dem siebten Platz. Nach einem fehlerfreien Kurzprogramm mit dreifachem Wurflutz und dreifachem Wurfflip kommt das Perpektiv-Paar für die Zeit nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi auf 54,18 Punkte. Das Feld führen die chinesischen Ex-Weltmeister Qing Pang und Jian Tong (67,69) an, den zweiten Platz belegen die WM-Dritten Meagan Duhamel/Eric Radford aus Kanada (66,07) vor Wera Basarowa/Juri Larionow aus Russland (65,67).

"Wir sind ziemlich zufrieden, weil wir eigentlich fehlerfrei gelaufen sind", sagte Prölß. Blommaert ergänzte: "Das Publikum war toll, wir sind noch nie vor so einer großen Kulisse gelaufen und genießen das."

Prölß hat noch nicht das Mindestalter erreicht, um bei den Spielen in Sotschi starten zu dürfen. Aber Experten geben dem Paar glänzende Perspektiven für Zukunft, wenn die viermaligen Weltmeister Aljona Savchenko (29) und Robin Szolkowy (34) aus Chemnitz ihre Karriere beendet haben. Ende Oktober hatten Prölß/Blommaert den Cup of Nizza gewonnen.