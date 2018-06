Salt Lake City (SID) - Eisschnellläuferin Jenny Wolf hat zum Auftakt des Weltcups in Salt Lake City/USA eine erneute Podestplatzierung verpasst. Für die 34 Jahre alte Berlinerin reichte es in einem hochklassigen 500-m-Rennen in 37,15 Sekunden nur zum vierten Platz. Der Sieg auf dem "schnellsten Eis der Welt" ging an die abermals herausragende Olympiasiegerin Lee Sang-Hwa aus Südkorea, die in 36,57 Sekunden ihren Weltrekord aus der Vorwoche um fast zwei Zehntel verbesserte. Platz zwei ging an die Chinesin Beixing Wang (36,85), Dritte wurde die Amerikanerin Heather Richardson (36,97).

Wolf hatte beim Weltcup-Auftakt in Calgary/Kanada mit zwei zweiten Plätzen überzeugt.