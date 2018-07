Washington (AFP) Die Reformankündigungen aus Peking sind bei Menschenrechtlern und Kritikern der chinesischen Ein-Kind-Politik auf Skepsis gestoßen. Die chinesische Aktivistin Chai Ling, eine der Anführerinnen der 1989 blutig niedergeschlagenen Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking nannte die angekündigten Schritte am Freitag zwar einen "kleinen Schritt nach vorn". Die Ein-Kind-Politik müsse jedoch "ganz abgeschafft" werden, forderte die Gründerin der Gruppe All Girls Allowed der Nachrichtenagentur AFP. Frauen in China würden weiter zur Abtreibung gezwungen.

