Berlin (AFP) Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD ist die Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales am Samstag in ihre entscheidende Sitzung gegangen. "Wir haben an diesem Wochenende noch eine richtige Marathonsitzung vor uns", sagte die amtierende Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zum Auftakt der Gespräche in Berlin.

