New York (AFP) Das Museum für Vorderasiatische Kunst auf der Museumsinsel in Berlin erhält nach einem US-Gerichtsurteil ein 3000 Jahre altes Goldplättchen mit einer assyrischen Keilschrift zurück. In einem am Freitag bekannt gewordenen Urteil eines New Yorker Gerichts bekommt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz Recht in dem Eigentumsstreit mit Angehörigen des Holocaust-Opfers Riven Flamenbaum. Der Auschwitz-Überlebende Flamenbaum hatte das Plättchen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von einem russischen Soldaten für ein Päckchen Zigaretten bekommen.

