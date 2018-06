Berlin (AFP) Der Präsident des Umweltbundesamtes, Jochen Flasbarth, hat eine "neue Ex- und Hopp-Mentalität" der Verbraucher in Deutschland beklagt. Diese kauften immer mehr kurzlebige Billigprodukte, die das Hauptproblem bei der Abfallentstehung seien, sagte Flasbarth am Samstag dem Deutschlandradio Kultur. Das Müllaufkommen sei in Deutschland in den vergangenen Jahren von 441 Kilogramm pro Jahr und Einwohner auf 527 Kilogramm im Jahr 2010 gestiegen.

