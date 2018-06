Toulouse (AFP) Seit Montag sitzen auf dem 2877 Meter hohen Pic du Midi in Südfrankreich 13 Menschen fest, weil die Seilbahn außer Betrieb und das Wetter miserabel ist. Der Leiter des Bergkomplexes, Daniel Soucaze des Soucaze, sagte am Samstag, die Gruppe von Angestellten hätte am 11. November mit der Gondel zur Talstation fahren sollen, doch in dem Moment habe sich die Eislast von den Stahlkabeln gelöst. Durch den dadurch ausgelösten "Peitschenhieb" seien die Kabel aus ihren Halterungen gesprungen.

