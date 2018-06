Mailand (dpa) - Joachim Löw war "schon zufrieden" nach seinem 100. Länderspiel als Fußball-Bundestrainer, auch wenn der Lohn für eine taktisch reife Leistung gegen Italien zu gering ausgefallen war. Dass es kein Freundschaftsspiel gewesen sei, habe man gesehen. Es sei sehr intensiv und kampfbetont zur Sache gegangen worden, resümierte Löw nach dem 1:1 am Freitagabend in Mailand. "Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass wir sie auch bei einem Turnier schlagen", sagte der Bundestrainer mit Blick auf die WM in Brasilien und einem möglichen Spiel dort gegen Italien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.