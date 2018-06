Dresden (SID) - Klub-Ikone Hans-Jürgen "Dixie" Dörner ist in den Aufsichtsrat des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden gewählt worden. Der 62-Jährige erhielt auf der Mitgliederversammlung die meisten Stimmen aller 15 Kandidaten. "Wie für eine Fußballmannschaft gilt auch für einen Aufsichtsrat: Nur wenn man geschlossen als Team zusammenarbeitet, hat man Erfolg", sagte Dörner.

"Wir haben eine gute Durchmischung des Aufsichtsrates. Die Fans sind vertreten, mit Hans Eggert ein Gemäßigter und mit Dixie ist ein Fußball-Idol dabei", sagte Dresdens Präsident Andreas Ritter.

In einem anderen wichtigen Punkt gab es nach rund zehnstündiger Versammlung, die unter Ausschluss der Pressevertreter stattfand, keine endgültige Entscheidung. Zu einer mögliche Klage des Zweitligisten gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen des Pokalausschlusses in dieser Saison gab es kein Votum. Die Vereinsvertreter einigten sich mit den Fans auf einen Kompromiss, der dem DFB und der Öffentlichkeit in den nächsten Tagen präsentiert werden soll.

Die Klubspitze will auf einen Gang vor das Oberlandesgericht Frankfurt/Main eigentlich verzichten, weil der DFB dem achtmaligen DDR-Meister für diesen Fall ein großes Zugeständnis machen würde: Alle Vorstrafen des Vereins würden auf Null gesetzt, unter noch offene Verfahren wegen Ausschreitungen könnte so ein Schlussstrich gezogen werden. Eigentlich keine schwere Entscheidung, doch ein Teil der Dynamo-Fans traut dem Friedensangebot nicht.

Ein Antrag zum Ausschluss der Presse war zu Beginn der Veranstaltung eingebracht worden, Grund sei die im Vorfeld angeblich "falsche und nicht objektive Berichterstattung", vor welcher der Klub geschützt werden müsse.