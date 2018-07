Madrid (dpa) - Fußball-Nationalspieler Sami Khedira soll nach seinem Innenbandriss und Riss des vorderen Kreuzbands noch heute in Augsburg an seinem verletzten rechten Knie operiert werden. Das teilte sein Verein Real Madrid auf der Internetseite des Clubs mit. Der Eingriff soll in der Hessingpark-Clinic vorgenommen werden. Mittelfeldspieler Khedira hatte sich gestern Abend beim 1:1 im Test-Länderspiel in Italien verletzt. Ihm droht ein Ausfall von sechs Monaten und möglicherweise auch das Aus für die WM 2014 in Brasilien.

