Genk (SID) - Trotz der Treffer der Bundesliga-Profis Rafael van der Vaart und Arjen Robben sind die Niederlande in einem Länderspiel gegen Japan nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Im belgischen Genk trennten sich die für die WM 2014 in Brasilien qualifizierten Teams mit 2:2 (2:1) - die Niederlande blieben dadurch im 16. Spiel in Folge ungeschlagen. Hamburgs van der Vaart (12.) hatte die Oranje-Auswahl von Bondscoach Louis van Gaal vor 8000 Zuschauern mit einem Lupfer in Führung gebracht. Bayern Münchens Robben (39.), der als Ersatzkapitän ein gutes Spiel machte, erhöhte zunächst mit einem Schuss in den Winkel.

In der zweiten Halbzeit wurden die Japaner jedoch deutlich stärker, Yuya Osako (44.) und Keisuke Honda (59.) trafen. Die Bundesliga-Profis Atsuto Uchida (Schalke 04), Hiroshi Kiyotake, Makoto Hasebe (beide 1. FC Nürnberg) und Shinji Okazaki (FSV Mainz 05) standen in der Startelf der Asiaten. Der Ex-Dortmunder Shinji Kagawa wurde zur Halbzeit für Hasebe eingewechselt und machte anschließend ein starkes Spiel.